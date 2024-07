O tym, że b. premier Mateusz Morawiecki naciskał na włoską premier Giorgię Meloni w sprawie nowego polskiego ambasadora w Rzymie, pisała "Gazeta Wyborcza".

Morawiecki naciskał na Meloni?

W środę w Radiu Zet Sikorski powiedział, że "nie wyklucza, że tak mogło być", jednak niczego nie przesądził. W czwartkowej rozmowie na antenie TVN24 Sikorski potwierdził już, że według jego wiedzy doniesienia "GW" były prawdziwe.

Sikorski: Sprawdziłem tę pogłoskę

Sprawdziłem tę pogłoskę i niestety potwierdza się - powiedział Sikorski. Dodał, że właśnie dzięki temu "ambasador Schnepf dostał zgodę na służbę trzy razy szybciej niż normalnie". Pytany, czy takie sytuacje miały też miejsce w innych krajach, szef MSZ odparł, że "tak czytał w internecie", ale nie ma potwierdzenia, że tak faktycznie jest.

"Wyssane z palca"

O tym, że Morawiecki nie rozmawiał z Meloni o obsadzie stanowiska ambasadora w Rzymie, przekonywał b. rzecznik rządu PiS Piotr Müller. Rewelacje GW w sprawie ambasadora we Włoszech są całkowicie wyssane z palca. Kiedyś mogło to dziwić, dziś to oczywiste. GW kreuje sztuczną rzeczywistość, by potem sama to komentować - napisał na portalu X.