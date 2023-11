Duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał w środę kraje muzułmańskie do wstrzymania eksportu ropy i żywności do Izraela, by powstrzymać izraelskie ataki na Strefę Gazy – poinformowały irańskie media państwowe.

Bombardowania Strefy Gazy muszą się natychmiast skończyć(…) szlak eksportowy ropy i żywności do syjonistycznego reżimu powinien zostać wstrzymany - oznajmił Chamenei, cytowany przez media. Reklama Atak dronów na amerykańską bazę. Hezbollah chwali się sukcesem Zobacz również Iran ostrzega przed eskalacją Izrael zapowiedział zniszczenie wspieranego przez Teheran Hamasu, który rządzi Strefą Gazy, w odwecie za atak Hamasu na Izrael 7 października, w którym zginęło 1400 osób, a kilkaset zostało pojmanych w charakterze jeńców. W izraelskich bombardowaniach Strefy Gazy, które trwają od tego czasu, zginęło już – według władz palestyńskich - ponad 8 tys. osób. Reklama Religijni przywódcy Iranu ostrzegli Izrael, że jeśli nie zostaną zakończone ataki na Palestyńczyków, dojdzie do eskalacji konfliktu. Andrzej Mężyński