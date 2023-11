Autorem tekstu jest Jacopo Iacoboni, dziennikarz śledczy, autor książek "Oligarchi. Come gli amici di Putin stanno comprando l’Italia" (Oligarchowie. Jak przyjaciele Putina kupują Włochy) czy "Il tesoro di Putin" ("Skarb Putina").

Iacoboni napisał, że francuscy śledczy i kontrwywiad przesłuchują dwóch Mołdawian, 33-letniego mężczyznę i 29-letnią kobietę, którzy przebywają nielegalnie we Francji. 27 października osadzono ich w areszcie śledczym, zostali oskarżeni o namalowanie gwiazd Dawida na murach szkoły żydowskiej w Paryżu i w jej otoczeniu.

Mołdawianie mieli powiedzieć śledczym, że są zwykłymi wykonawcami tych rysunków, których namalowanie zleciła im "osoba z Rosji".

Zdumiewająca zbieżność

Dokładnie w tym samym czasie, jak zauważa grupa rosyjskich niezależnych dziennikarzy "Agentstvo", rosyjska propaganda państwowa intensywnie omawiała antysemityzm we Francji. "We Francji rośnie liczba przejawów antysemityzmu" - poinformowała rosyjska państwowa agencja RIA Nowosti, odnosząc się do pojawienia się gwiazd Dawida, a na stronie Radia Sputnik pojawił się artykuł, zatytułowany "Francja nie może (i nie chce) walczyć z antysemityzmem".

Według źródeł "La Stampa" sprawą interesuje się francuski kontrwywiad. Jak pisze gazeta, Mołdawianie zostaną wydaleni, ale bez szczególnego pośpiechu, ponieważ nadal będą przesłuchiwani.

Gwiazdy Dawida w Mediolanie

W ostatnich dniach również w Mediolanie pojawiły się malunki gwiazdy Dawida, m.in. na ścianach budynku, w którym mieszka profesor pochodzenia żydowskiego. W Rzymie taki rysunek został umieszczony w powiązaniu ze zdjęciem dziecka porwanego przez Hamas.

"Oczywiście są to odległe incydenty i nie można prześledzić ich wstecz, żeby znaleźć jedną rękę (która miałaby nimi kierować), ale lokalne podmioty propalestyńskie mogą łączyć się na różnych poziomach ekstremizmu i radykalizmu. (…) Nie należy wykluczać możliwości, że ktoś nagłaśnia te kwestię nawet z zagranicy lub pod przykrywką organizacji 'charytatywnych'" – konkluduje gazeta.