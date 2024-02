W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie siły prawdopodobnie dokonały rotacji dodatkowych sił w sektorze Awdijiwki, zwiększając presję na ukraińskie pozycje w mieście, natomiast Ukraina nadal przeprowadza kontrataki, aby zapewnić, że główna droga zaopatrzeniowa pozostaje otwarta.

Dodano, że w ciągu ostatnich czterech tygodni rosyjskie samoloty taktyczne wystrzeliły około 600 sztuk kierowanej amunicji w kierunku ukraińskich pozycji. Rosyjskie samoloty zwiększyły liczbę wystrzeliwanej kierowanej amunicji z 30 do 50 dziennie w dniu 5 lutego, co stanowi wzrost o 66 proc. w ciągu dwóch tygodni. Zwrócono jednak uwagę, że rosyjskie myśliwce są zmuszane do wystrzeliwania amunicji z daleka ze względu na utrzymujące się zagrożenie ze strony ukraińskiej obrony powietrznej, co osłabia celność.

Presja ofensywna Rosji

"Rosja niemal na pewno będzie kontynuowała presję ofensywną na tym obszarze w ciągu kilku najbliższych tygodni, wykorzystując taktyczne siły powietrzne do wsparcia swoich wysiłków" - napisano.