Stanowi to uzupełnienie 82 mln euro pomocy, która ma zostać wdrożona za pośrednictwem Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) w 2024 r., co daje łączną kwotę 150 mln euro. W przyszłym tygodniu Komisja wypłaci 50 mln euro ze środków przeznaczonych dla UNWRA.

Pomoc humanitarna z Brukseli

W 2024 r. UE przeznaczyła 125 mln euro na pomoc humanitarną dla Palestyńczyków.

Stajemy po stronie narodu palestyńskiego w Gazie i w innych miejscach regionu. Niewinni Palestyńczycy nie powinni płacić ceny za zbrodnie grupy terrorystycznej Hamas. Znajdują się w strasznych warunkach, które narażają ich życie z powodu braku dostępu do wystarczającej ilości żywności i innych podstawowych potrzeb, dlatego w tym roku zwiększamy nasze wsparcie dla nich o kolejne 68 milionów euro - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W czwartek władze Strefy Gazy poinformowało o wzroście liczby palestyńskich ofiar trwającej od października wojny Izraela z Hamasem do 30 035 zabitych i 70 457 rannych.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Konflikt rozpoczął się od ataku terrorystycznego bojowników Hamasu na południową część Izraela. Zginęło wówczas około 1200 osób, w większości cywilów, a około 250 osób zostało wziętych jako zakładnicy. Pod koniec czwartego miesiąca konfliktu w rękach Hamasu nadal znajduje się około 130 więźniów. 25 proc. wszystkich uprowadzonych jest uznawana za zmarłych. Większość zakładników wyszła na wolność w listopadzie 2023 r. w ramach wymiany za palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu.