Sultan Kosen, jak pisze "The Sun", to najwyższy człowiek świata. Ma aż 251,3 centymetrów wzrostu. To - w pewnych sytuacjach - może znacząco utrudnić życie. Jak Turek radzi sobie z jazdą samochodem?

Tak jeździ najwyższy człowiek świata

Najnowsze wideo, które mężczyzna opublikował na Instagramie pokazuje, że Kosen wystawia głowę przez szyberdach, na nos wkłada okulary przeciwsłoneczne, a nad głową umieszcza parasol, by chronić się przed słońcem i deszczem. Jak wyjaśnia, najwięcej problemów ma podczas złej pogody i zimą. Nie może też jechać za szybko.

