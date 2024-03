Archeolodzy odkryli około 8 600-letni chleb w Çatalhöyük, neolitycznej osadzie w środkowej Turcji.

Niecodzienne odkrycie archeologów

Archeolodzy odkryli konstrukcję pieca na obszarze zwanym "Mekan 66". Wokół w dużej mierze zniszczonego pieca znaleziono pszenicę, jęczmień, nasiona grochu i garść znalezisk, które mogły być żywnością.

Szef komitetu wykopaliskowego i członek wydziału Uniwersytetu Anadolu, profesor nadzwyczajny Ali Umut Türkcan, powiedział, że kiedy wspomina się o "archeologii", na myśl przychodzą struktury, pomniki i znaleziska.

Wskazując, że współczesna archeologia bada również archeologię żywności, Türkcan powiedział: Musimy powiedzieć, że punktem wyjścia archeologii żywności jest Anatolia. Çatalhöyük jest tutaj jednym z bardzo ważnych przystanków.

"Najstarszy chleb świata"

Małe i okrągłe gąbczaste znalezisko w rogu pieca zostało uznane za chleb po dokładnej dokumentacji. Fakt, że konstrukcja była pokryta cienką warstwą gliny, pozwolił na zachowanie do dziś wszystkich tych organicznych pozostałości, zarówno drewnianych, jak i chlebowych. Testy radiowęglowe wykazały, że nasza próbka może być datowana na około 6,600 pne - powiedział naukowiec.

Możemy powiedzieć, że to znalezisko z Çatalhöyük jest najstarszym chlebem na świecie. Jest to zmniejszona wersja chleba bochenkowego. Ma palec wciśnięty w środek, nie został upieczony, ale został sfermentowany i dotarł do dnia dzisiejszego ze skrobią w środku - ocenił archeolog.