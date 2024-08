Do niezwykłego odkrycia doszło w weekend. Grupa szczęśliwców, którzy odkryli znalezisko pochwaliła się nim w mediach społecznościowych.

Niezwykłe odkrycie we Fromborku

"Witam, dzisiaj mamy duży sukces! A nawet 2 sukcesy. Udało nam się odkryć podziemia, jest to bardzo duże pomieszcznie z odchodzącymi 3 tunelami w różnych kierunkach które są częściowo nie drożne oraz co najważniejsze podczas wykopu prowadzonego wspólnie z archeologami znaleźliśmy cyrkiel galileusza z XVI w. Jest to 3 egzemplarz znaleziony w Polsce!" - napisano na Facebooku.

"Należał do samego Mikołaja Kopernika"

To jest prawdopodobnie trzeci w Polsce tego typu cyrkiel, wykonany ze stopu miedzi i datowany na XVI wiek, także być może należał do samego Mikołaja Kopernika - powiedziała cytowana przez portal Polsat News Zorjana Polenik z muzeum we Fromborku.

Czy jest Warmińska Grupa Eksploracyjna ?

Jest to zespół pasjonatów i badaczy, którzy zajmują się poszukiwaniem i dokumentacją artefaktów związanych z historią regionu Warmii i Mazur. Ich działania koncentrują się na odkrywaniu tajemnic z przeszłości, a ich prace obejmują zarówno badania archeologiczne, jak i poszukiwania związane z okresem II wojny światowej.