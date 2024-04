"Rząd upadnie, jeśli nie zaatakuje hamasowców w Rafah"

Po pojawieniu się doniesień o postępach w negocjacjach z Hamasem skrajnie prawicowi izraelscy ministrowie ogłosili w poniedziałek, że jeśli Benjamin Netanjahu zakończy wojnę bez ataku na Rafah, to straci stanowisko premiera - relacjonują izraelskie media.

Szefowie resortów finansów i bezpieczeństwa narodowego, Becalel Smotricz i Itamar Ben Gwir, zagrozili, że rząd upadnie, jeśli nie dojdzie do ataku na ostatni bastion Hamasu w Rafah, na samym południu Strefy Gazy - podały dzienniki "Haarec" i "Jerusalem Post".

Smotricz skrytykował premiera za decyzję o wycofaniu części sił z palestyńskiej enklawy, a także ze względu na doniesienia, że aby doprowadzić do uwolnienia zakładników, Izrael skłonny jest iść na takie ustępstwa, które wcześniej wykluczał.

Egipski kanał telewizyjny Al-Kahera News poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek, że negocjatorzy Hamasu i Izraela, którzy prowadzili rozmowy w Kairze, poczynili postępy. Delegacje Hamasu i Kataru opuściły Kair, ale w ciągu dwóch dni powrócą do stolicy Egiptu, aby uzgodnić warunki ostatecznego porozumienia.

Wcześniej Siły Obronne Izraela podały, że wycofały z soboty na niedzielę oddziały lądowe z południowej części Strefy Gazy. W regionie pozostaje tylko jedna jednostka, brygada Nachal, która będzie pilnować tzw. korytarza Necarim, przecinającego Strefę Gazy w południowej części. W wojskach izraelskich brygada zwykle liczy około 1000 żołnierzy.

Minister obrony Izraela Joaw Galant zapewnił tego samego dnia, że wycofanie oddziałów z południa Strefy Gazy nie oznacza końca wojny.

"Jedyny sposób na uwolnienie zakładników z rąk Hamasu"

Smotricz zwołał jednak na poniedziałek spotkanie posłów swej partii - Religijny Syjonizm - by omówić doniesienia o ustaleniach, które nazwał "ogólnym porozumieniem, by zakończyć wojnę, nie pokonując Hamasu".

Wystosował też list do premiera, w którym oskarżył gabinet wojenny o "podejmowanie pod międzynarodowymi naciskami decyzji (...), które hamują impet wojny i zagrażają bezpieczeństwu (Izraela)".

Minister napisał również, że "zamiast zdejmować nogę z gazu", wojska izraelskie powinny "zwiększyć presję na Hamas w Strefie Gazy i jest to jedyny sposób na to, by uwolnić zakładników i pokonać Hamas".

Przywódca izraelskiej opozycji Jair Lapid, który składa właśnie wizytę w USA, ogłosił w serwisie X, że jego centrowa, liberalna partia Jest Przyszłość (Jesz Atid) udzieli wsparcia premierowi w kwestii porozumienia dotyczącego uwolnienia zakładników.