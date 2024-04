Według "Frankfurter Allgemeine Zeitung" to ważne, że ten atak wywołuje oburzenie na całym świecie.

Izraelski atak na konwój humanitarny

Dziennik tłumaczy, że przy tym wszystkim nie można zepchnąć pomocy dla Palestyńczyków w Strefie Gazy na dalszy plan. Biorąc pod uwagę tragiczną skalę tego konfliktu, "FAZ" uważa, że konieczne jest przeprowadzenie poważnej dyskusji na temat sposobów powstrzymania izraelskiego premiera i jego nieustającej ambicji utrzymania władzy. "Netanjahu jasno pokazał, że nie odpowiada na same ostrzeżenia werbalne" - oceniono.

"Izrael nie może wygrać"

"Rhein-Neckar-Zeitung" też przywołuje postać premiera Izraela. Napisano, że Benjamin Netanjahu codziennie powoduje niewinną śmierć w bitwie, której Izrael nie może wygrać, dopóki celem wojny jest zniszczenie Hamasu.

Gazeta twierdzi, że śmierć aktywistów organizacji World Central Kitchen zostanie zbadana ale nie wiadomo, czy to wystarczy, by Netanjahu zmienił zdanie. "Ostatecznie będzie to zależeć od tego, jak duży nacisk na Netanjahu wywrze prezydent USA Joe Biden" - oceniono.