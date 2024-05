W Strefie Gazy zginęli cywile w wyniku tych bomb i innych sposobów ataku na obszary zaludnione – powiedział Biden, odnosząc się do bomb, których dostawy USA wstrzymały w zeszłym tygodniu.

Biden ostrzega Izrael

Wyjaśniłem, że jeśli wejdą do Rafah – jeszcze nie weszli do Rafah – jeśli wejdą do Rafah, nie dostarczę broni, której w przeszłości używano w walce w Rafah, do walki w miastach – podkreślił amerykański prezydent.

Reklama

Reklama

Należy zauważyć, że oświadczenie Bidena, że jest on gotowy uzależnić dostawę amerykańskiej broni od działań Izraela, stanowi punkt zwrotny w siedmiomiesięcznym konflikcie między Izraelem a Hamasem, wskazuje CNN.

Rafah - co musisz wiedzieć?

Jest strategicznym punktem w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Izraelski wywiad sądzi, że znajdują się tam dowódcy Hamasu oraz zakładnicy uprowadzeni podczas ataku terrorystycznego z 7 października ub.r. Obawy o rozpoczęcie szeroko zakrojonej operacji w Rafah wzrastają wraz z przeciąganiem się impasu w prowadzonych przez pośredników rozmowach o zawieszeniu broni. W mieście schroniło się około 1,4 mln z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy. Ewakuacja mieszkańców Rafah to kolejny etap w konflikcie, który przyczynia się do cierpienia ludności cywilnej.

Nakaz ewakuacji

Agencja ONZ ds. uchodźców palestyńskich (UNRWA) zaznaczyła, że nie będzie się ewakuować z Rafah i pozostanie tam, dopóki będzie miała możliwość dostarczania ludności ratującej życie pomocy. Wydany przez izraelską armię nakaz ewakuacji to “niebezpieczna eskalacja, która pociągnie za sobą konsekwencje” - powiedział Reutersowi jeden z przedstawicieli Hamasu.