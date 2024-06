Policja zatrzymała domniemanego sprawcę w niedzielę na południe od Hagen w Nadrenii Północnej-Westfalii po otrzymaniu zgłoszenia - powiedział rzecznik policji w Dortmundzie, cytowany przez stację ZDF.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w sobotę przed południem mężczyzna najpierw poważnie postrzelił swoją żonę we wspólnym mieszkaniu pary, po czym pojechał samochodem do salonu fryzjerskiego i tam oddał strzały do trzech innych osób. Następnie zostawił auto na pobliskim parkingu i uciekł na piechotę.

Jak informowała policja w niedzielę, obrażenia dwóch z czterech ofiar nadal uznaje się za "potencjalnie zagrażające życiu". Żona domniemanego sprawcy została postrzelona w głowę.