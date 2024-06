Na krążącym w mediach społecznościowych nagraniu widać dwa przejeżdżające powoli wojskowe pojazdy; do maski pierwszego z nich przywiązany jest ranny mężczyzna.

"Złamanie rozkazów i procedur"

Podczas operacji mającej na celu schwytanie poszukiwanych Palestyńczyków izraelscy żołnierze zostali ostrzelani i odpowiedzieli ogniem, raniąc podejrzanego, który został schwytany - przekazano w oświadczeniu wojska. Później żołnierze umieścili rannego mężczyznę na masce pojazdu, co było "złamaniem rozkazów i procedur" - dodano.

Zachowanie widoczne na nagraniu jest niezgodne z wartościami izraelskiej armii; prowadzimy w tej sprawie śledztwo - zaznaczono w komunikacie armii. Jak uzupełniono, schwytany Palestyńczyk został przekazany służbom medycznym.

Rodzina poprosiła o pomoc

Agencja Reutera zweryfikowała nagranie i dotarła do świadków zdarzenia. Według relacji rodziny, mężczyzna został ranny podczas nalotu, a gdy bliscy poprosili żołnierzy o wezwanie karetki, ci przypięli go do maski i odjechali.

Ataki osadników na palestyńskie wsie

Przemoc na Zachodnim Brzegu nasiliła się jeszcze bardziej po wybuchu wojny prowadzonej przez Izrael w Strefie Gazy przeciwko Hamasowi. Od tego czasu zintensyfikowały się regularnie prowadzone naloty izraelskiego wojska na grupy palestyńskich bojówek, a także ataki żydowskich osadników na palestyńskie wsie i zamachy organizowanych przez Palestyńczyków.

Po 7 października 2023 r. na Zachodnim Brzegu służby izraelskie aresztowały ok. 4150 Palestyńczyków. Jak informują władze Autonomii Palestyńskiej z rąk osadników i izraelskich żołnierzy zginęło w tym czasie co najmniej 549 osób. W zamachach terrorystycznych organizowanych przez Palestyńczyków zginęło też 21 Izraelczyków.