Za pobieranie próbek wody morskiej i ocenę jej jakości odpowiadają eksperci ze wszystkich instytutów zdrowia publicznego nad Adriatykiem i to właśnie ich dane posłużyły do ​​stworzenia rankingu najczystszych mórz Starego Kontynentu.

Jakość morza kontrolowana jest w Chorwacji w aż 1120 lokalizacjach z których w ponad 97 procentach ocena czystości była "doskonała". "To wspaniała wiadomość, służąca dodatkowej promocji Adriatyku i naszej turystyki, ale także obowiązek zadbania o to, co mamy" - podkreślono w materiale chorwackiej stacji HRT.

Turyści o chorwackim morzu

HRT przywołała komentarze turystów spędzających wakacje na wybrzeżu Dalmacji. Jest naprawdę cudownie, w Wielkiej Brytanii morze jest zielone, jest pochmurno, wszędzie pełno śmieci - powiedziała Brytyjka.

Pełna zgoda z ustaleniami Unii Europejskiej, wasze morze jest bardzo piękne, takie błękitne i czyste. Morze w Szwecji jest brązowe i okropne - oceniła Szwedka.

Chorwacja żyje z turystyki

Adriatyk to prawdziwa perła, mamy to bogactwo naturalne, o które tak naprawdę musimy jedynie dbać i utrzymywać. Jesteśmy naprawdę o kilka poziomów ponad wszystkimi innymi ośrodkami turystycznymi- powiedział Bojan Ivoszević, zastępca burmistrza Splitu.

Chorwacja - według danych Eurostatu - jest najbardziej zależnym od turystyki krajem w UE. Zagrzeb 11 proc. swojego PKB generuje z tego właśnie sektora; średnia w UE wynosi 4,5 proc.