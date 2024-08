W czasie prawie 40 stopniowych upałów we Włoszech coraz więcej turystów trafia do szpitali i na pogotowie, w stanie odwodnienia i po zasłabnięciach - alarmują lekarze. Jako jeden z głównych czynników ryzyka wskazują oczekiwanie w długich kolejkach do muzeów. Oblężenie przeżywają też szpitale we Florencji.