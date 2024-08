Nożownik zaatakował w Niemczech. Nie wiadomo, kim był

Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser oświadczyła w sobotę, że organy bezpieczeństwa robią wszystko, co możliwe, by schwytać napastnika i wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Policja podała, że nie wiadomo, kim on jest ani jaki motyw nim kierował. Wcześniej informowano, że atak jest traktowany jako zamach terrorystyczny.

-Zarówno ofiary, jak i świadkowie są obecnie przesłuchiwani. Policja poszukuje sprawcy, zaangażowano liczne siły – przekazano.

Reklama

Atak nożownika w Niemczech. Burmistrz reaguje

Według policji napastnik umyślnie celował w gardła ofiar. "Rozdziera mi serce, że doszło do ataku na nasze miasto. Mam łzy w oczach, kiedy myślę o tych, których straciliśmy. Modlę się za wszystkich, którzy wciąż walczą o życie" - napisał burmistrz Solingen Tim-Oliver Kurzbach w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Do ataku doszło około godz. 21.40 w piątek. Festyn z okazji 650-lecia Solingen, który rozpoczął się tego dnia i miał trwać do niedzieli, został przerwany.