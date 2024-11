W 2024 roku Chiny mogą zanotować rekordowo niską liczbę nowych małżeństw, co potęguje obawy związane z rosnącym kryzysem demograficznym. Oficjalne dane wskazują na spadek o 16,6 proc. w porównaniu do roku ubiegłego, co wywołuje niepokój w obliczu starzejącego się społeczeństwa i malejącej liczby urodzeń.