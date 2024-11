Wstępne informacje wskazują na to, że sześcioosobowy samolot przebił się przez metalowe ogrodzenie podczas próby przerwania startu i uderzył w pojazd na drodze koło lotniska.

Tragiczny wypadek

Według policji kierowca samochodu zginął wraz z czterema z pięciu osób na pokładzie. Pilot został hospitalizowany z poważnymi oparzeniami.

Reklama

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała, że w katastrofie rozbił się samolot HondaJet HA-420.

Nieudany start samolotu

Zgodnie z informacją Aviation International News, HondaJet przyspieszył do ponad 245 km/godz. na pasie startowym o długości 1550 metrów. Następnie zwolnił do około 190 km/godz. przed końcem pasa startowego. W ostatniej fazie przed katastrofą wytracił szybkość do 125,5 km/godz.

Nie było jasne, dlaczego samolot nie był w stanie wystartować. Dochodzenie prowadzi Krajowa Rada Bezpieczeństwa w Transporcie z pomocą Federalnej Administracji Lotnictwa i władz miasta Mesa.