Pokój, który jest kapitulacją, to zła wiadomość dla wszystkich, w tym dla Stanów Zjednoczonych – powiedział Emmanuel Macron w wywiadzie, który ukazał się w piątkowym wydaniu "Financial Timesa".

Macron: Tylko Zełenski może negocjować w imieniu Ukrainy

W ten sposób Macron odniósł się do zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który chce rozpoczął bezpośrednie negocjacje z Putinem.

Francuski prezydent zaznaczył, że tylko prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może negocjować w imieniu swojego kraju z Rosją.

Najważniejsze pytanie na tym etapie brzmi, czy prezydent Putin jest szczerze, trwale i w sposób zrównoważony gotowy na zawieszenie broni - mówił francuski prezydent.

Zaznaczył również, że tylko Ukraina może negocjować z Rosją w kwestiach dotyczących jej suwerenności i integralności terytorialnej i podkreślił potrzebę udziału Europejczyków przy stole negocjacyjnym na temat przyszłej architektury bezpieczeństwa kontynentu.

To społeczność międzynarodowa, ze szczególną rolą Europejczyków, musi omówić zasady bezpieczeństwa dla całego regionu. To jest nasza rola do odegrania– stwierdził.

Macron: Powrót Trumpa do Białego Domu to elektrowstrząs

Macron określił również powrót Trumpa do Białego Domu jako "elektrowstrząs", który powinien zmusić Europę do zabezpieczenia własnej przyszłości, a także przyszłości Ukrainy.