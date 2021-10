"Unia Europejska przegra w sporze o praworządność z Polską" – napisał brytyjski dziennikarz Matthew Lynn na łamach "The Telegraph", dodając że konflikt na linii Bruksela-Warszawa, to "najlepszy dowód na to, że Wielka Brytania słusznie postąpiła, opuszczając wspólnotę".

Reklama