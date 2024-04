To 25. zarejestrowany komitet przez PKW, drugi z kolei komitet zarejestrowany przez partię koalicji rządowej, po Lewicy.

Wśród 25 zarejestrowanych komitetów znalazły się Lewica, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Komitet Polexit. Zarejestrowano też KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców zgłoszony przez Pawła Tanajno.

Do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Listy kandydatów na posłów do PE komitety muszą zgłosić do 2 maja.

Tegoroczne wybory do PE

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotychczas 24 komitety wyborcze.