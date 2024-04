Premier w niedzielę rano skomentował sobotnie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który podczas sobotniej konwencji PiS w Warszawie powiedział, że jego partia "idzie do Parlamentu Europejskiego, by odrzucić Zielony Ład".

"Kaczyński wczoraj o Europie: “Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu NIE, ale nie mówimy NIE, bo jesteśmy dzisiaj na TAK”. Wszyscy się śmieją, a powinni się bać. “Dzisiaj na tak”, dzień po wyborach ruszą z proputinowskimi partiami rozwalać Unię. Bo zabrakło Twojego głosu" - napisał Donald Tusk.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jarosław Kaczyński: Idziemy do tego Parlamentu, żeby odrzucić Zielony Ład

Podczas sobotniej konwencji Kaczyński zadeklarował, że jego ugrupowanie odrzuci Zielony Ład.

Idziemy do tego Parlamentu, żeby odrzucić Zielony Ład, on w dzisiejszej swojej wersji, bo były różne, godzi w polskie rolnictwo, praktycznie prowadzi do jego likwidacji - ocenił. "

Szef PiS zaznaczył, że Zielony Ład to też tzw. dyrektywa budynkowa, która oznacza - jak mówił - nie tylko wyższe ceny energii, ale też wyższe ceny działalności gospodarczej, a co za tym idzie, także wyższe ceny właściwie we wszystkich dziedzinach. Wskazał tu na wyższe ceny transportu, w tym lotniczego.

Prezes PiS ocenił, że Zielony Ład jest potężnym uderzeniem w nasze szanse rozwojowe. Dlatego jest to przeciw Polsce, przeciw rolnikom, ale także przeciwko innym grupom społecznym. W gruncie rzeczy, poza wąską elitą, przeciwko wszystkim Polakom. Dlatego na to się nie zgadzamy - oświadczył.