W wyborach na 21 mandatów w radzie powiatu lubartowskiego PiS uzyskało 11, KO – trzy, a PSL – siedem.

Mimo, że PiS uzyskał samodzielną większość w radzie, to jednak podpisano porozumienie o koalicji z radnymi KO. - Większość jednego głosu nie daje stabilnej większości, bo kiedy na przykład coś komuś wypadnie, zachoruje czy z innych powodów będzie nieobecny, to wtedy tej większości nie ma. Porozumienie daje nam stabilną większość - powiedziała PAP przewodnicząca zarządu PiS w powiecie lubartowskim Ewa Zybała.

Podkreśliła, że na szczebel lokalny nie powinno się przenosić sporów i kłótni obecnych na wyższych szczeblach władzy. Jak dodała, w powiecie potrzebna jest współpraca m.in. dla pozyskiwania inwestorów, wspierania sportu. - Doszliśmy do wniosku, że jest nam po drodze – zaznaczyła.

- Może kogoś taka koalicja dziwić, ale my musimy podchodzić do tego rozsądnie, zorganizować to w taki sposób, aby możliwe było spokojne, stabilne rządzenie dla dobra regionu i mieszkańców – powiedziała Zybała.

Z list Koalicji Obywatelskiej do rady powiatu lubartowskiego weszło trzech radnych, którzy nie są członkami żadnej partii. Wśród nich jest popierany przez PO Janusz Pożak, kolarski mistrz Polski z 1980 r., obecnie prezes Polskiego Związku Kolarskiego, który będzie radnym powiatu lubartowskiego trzecią kadencję.

- Propozycja padła ze strony radnych PiS. Zawarliśmy porozumienie na zasadach partnerskich – powiedział PAP Pożak.

Jak dodał, rozmowy były merytoryczne i dotyczyły uzgodnień o kontynuacji działań rozpoczętych w mijającej kadencji oraz realizacji innych postulatów programowych. Wskazał m.in. na modernizację szpitala, wsparcie domów opieki społecznej czy budowę infrastruktury rowerowej, o co - jak podkreślił - zabiega od lat.

Pożak popiera program PO i powiedział, że "poglądów nie zmienia". - Koalicje przede wszystkim tworzą ludzie, a ja część tych ludzi znam od wielu lat i najważniejsze jest, żeby działać na rzecz regionu, a nie patrzeć na partie i podziały polityczne – zaznaczył.

W poprzednich wyborach samorządowych w radzie powiatu lubartowskiego 11 mandatów uzyskało PSL. Po jednym radnym miało PO oraz lokalne komitety - LPS i Porozumienie dla Rozwoju. PiS miało siedmiu radnych.