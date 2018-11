W rozmowie z PAP Marek Jakubiak przyznał, że w połowie tygodnia, najpewniej w środę lub czwartek, w Sejmie odbędzie się konferencja prasowa zapowiadająca stworzenie Federacji dla Rzeczypospolitej, nowej partii, którą zakłada m.in. były poseł Kukiz'15. - To nie Jakubiak chce zakładać tę partię, ale kilka osób i te osoby na konferencji prasowej ze mną ogłoszą powstanie nowej partii - powiedział.

Na konferencji ma zostać przedstawiony również program nowej partii. - To będzie program w pigułce. On już jest napisany, natomiast ja, ponieważ jestem demokratą, chciałbym to z moimi kolegami przedyskutować - powiedział.

- Federacja ma skupiać różne poglądy we własnych szeregach - od wolnościowych, poprzez centrowe do prawych - powiedział. - Nie zarzekam się, że z tymi będę współpracować, z tymi nie będę. Od tego będzie demokratyczny ustrój wewnątrzfederacyjny, żeby decydować o profilu działania, o sposobach działaniach - dodał.

Jakubiak przyznał, że Federacja dla Rzeczypospolitej ma skupiać stowarzyszenia czy partie, które samodzielnie nie dałyby rady wejść do Sejmu. Zapytany, czy w nowej partii mogłoby się znaleźć miejsce dla Obozu Narodowo-Radykalnego, odpowiedział, że "jeżeli chodzi o ONR, to tutaj decyzję będzie podejmować zarząd". - Nie chcielibyśmy iść w skrajności. Skrajności są potrzebne, ale niekoniecznie w polityce - zaznaczył.

Jakubiak przyznał, że nie wyklucza też koalicji z Januszem Korwin-Mikke.

Dopytywany, czy znalazłoby się miejsce dla lidera ruchu Kukiz'15 Pawła Kukiza, odpowiedział, że "dla Pawła mamy zawsze drzwi otwarte i on o tym wie, że zawsze do Federacji może przystąpić". Jakubiak przyznał, że w przyszłym programie jego partii część postulatów będzie spójnych z ideami Kukiz'15.

Zapytany, na jakim etapie jest obecnie zakładanie Federacji dla Rzeczypospolitej, przyznał, że zbierane są teraz podpisy pod wniosek o rejestrację partii. - Budowane są struktury ogólnopolskie. Struktura Federacji jest podzielona na okręgi i województwa - powiedział.

Przyznał, że liczy, że analogicznie jak w zakładanym przez część posłów ruchu Kukiz'15 stowarzyszeniu Endecja, jego nowe ugrupowanie zyska podobną popularność. - Endecja była wielkim sukcesem na samym początku, ponieważ w ciągu dwóch miesięcy przystąpiło do niej blisko cztery tysiące osób. Mam nieodparte wrażenie, że powtórzymy ten sukces - oznajmił.

Jakubiak przyznał, że pierwszym sprawdzianem dla Federacji dla Rzeczypospolitej będą przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego, a kolejnym wybory do Sejmu i Senatu.

Na początku listopada poseł Marek Jakubiak podjął decyzję o odejściu z klubu Kukiz'15. Tydzień wcześniej klub Kukiz'15 opuścił także poseł Jakub Kulesza, który przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikke. W ubiegłym roku z klubu odszedł poseł Adam Andruszkiewicz. Jakubiak pod koniec października na Twitterze życzliwie wyraził się o obu posłach. Kukiz zareagował wpisem: "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz!".