Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciw było 125, od głosu wstrzymało się 14 posłów.

Wcześniej posłowie odrzucili dwie poprawki zakładające zmianę daty na 15 kwietnia. Zgłosił je w imieniu klubu Wojciech Król (PO-KO).

14 kwietnia 1934 roku powstał Obóz Narodowo-Radykalny, skrajnie prawicowy, o charakterze faszystowskim. Biorąc pod uwagę tę datę, można domniemywać, że jest to próba wprowadzenia skrajnych narodowców, ksenofobów i antysemitów do polskiej polityki - argumentował Król podczas drugiego czytania projektu.

Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego". Święto ma mieć charakter państwowy.

Podczas prac nad ustawą jej sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski (PiS) przypomniał, że podczas pierwszego czytania projektu na sejmowej komisji kultury większość posłów uznała, że upamiętnienie przyjęcia chrztu przez Mieszka I jest ważne, by przywrócić w świadomości Polaków moment, kiedy państwo polskie zaistniało na mapie Europy.

Nie da się rozłączyć przyjęcia chrztu i początków państwowości polskiej (...) Nie znamy dokładnej daty chrztu, większość historyków uznaje jednak, że prawdopodobnie odbyło się to w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r. Taką datę zaproponowali wnioskodawcy - powiedział Piontkowski.

Celem ustanowienia nowego święta jest upamiętnienie wydarzenia, które miało „kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny”, a którego obecność w społecznej świadomości jest „znikoma”. "Jest to dzień narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Święto to powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego" - głosi jeden z artykułów dokumentu.

W uzasadnieniu czytamy: "Dzisiaj, w dobie kruszenia podstaw, na których zbudowany jest nasz byt narodowy i państwowy, w dobie niepewności i obawy o naszą przyszłość, o jutro naszych dzieci, powinniśmy pamiętać o rocznicy Chrztu Polski. Niech dzień 14 kwietnia stanie się okazją do zadumy i refleksji nad odpowiedzialności za naszą przyszłość. Niech odwaga i dalekowzroczność Mieszka I będzie inspiracją dla naszych polityków".