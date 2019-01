Partia Wolność i Ruch Narodowy 5 grudnia ubiegłego roku zawarły umowę o wspólnym starcie w majowych wyborach do europarlamentu.

O tym, że Braun dołączył do koalicji składającej się z RN, Wolności i posła Piotra Marca-Liroya (Wolni i Skuteczni) powiedział prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke. W imieniu nieobecnego Liroya dodał, że lider Skutecznych "bardzo się cieszy i z radością wita" Brauna. "Idziemy do wyborów i liczymy na znacznie lepszy wynik niż państwo liczycie" - dodał prezes Wolności. `

- Formujemy koalicję nie jak gdzieś czytałem eurosceptyczną, czy nie daj Boże antyeuropejską, my formujemy koalicję propolską i do takiej koalicji ja niniejszym przystępuję - oświadczył Braun. - "Żeby Polska była polska" - to jest hasło tej kampanii - podkreślił.

Prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki ocenił, że koalicja jest pierwszą od lat "realną, poważną alternatywą grupującą siły narodowe, wolnościowe, konserwatywne i antyestablishmentowe", która "rzuci wyzwanie" PiS, ale też "zmobilizuje wyborców i nowych wyborców".

- To jest ta koalicja, która w naszym przekonaniu przyciągnie bardzo wielu Polaków zniechęconych do obecnej sceny politycznej, dając im właśnie realną alternatywę - dodał Winnicki. W jego ocenie najbliższe miesiące będą oznaczały „bój o europarlament”. A bój ten będzie – jak powiedział - "najbardziej krytyczny wobec Brukseli, wobec dominacji Brukseli, od lat".

Braun podkreślił, że stawką w tych wyborach jest "istnienie cywilizacji łacińskiej". - Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie! - dodał założyciel ruchu społecznego "Pobudka".

Korwin-Mikke, pytany o wizję przyszłej Unii Europejskiej powiedział, że "obecna Unia musi zostać zlikwidowana". - Natomiast czy coś powstanie na jej miejsce, czy wrócimy do EWG (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – PAP), czy zupełnie nic nie powstanie, to jest zupełnie inna "para kaloszy" - mówił. - Tego dłużej tolerować nie można, żeby nam ktoś dyktował, co tu mamy robić w kraju - dodał prezes partii Wolność.

Winnicki ocenił, że w europarlamencie "mamy teraz z Polski dominację sił, które w żaden sposób nie kontestują obecnego układu w Unii Europejskiej". Ocenił też, że "taką siłą +niekontestującą+, a wspierającą obecny układ jest również Prawo i Sprawiedliwość".

Na pytanie, czy koalicja będzie wzywała do referendum ws. wyjścia Polski z Unii, Korwin-Mikke odpowiedział: "zobaczymy". Winnicki dodał, że jest to "jedna z opcji".

Liderzy koalicji byli pytani o jej ostateczny program. - Pozbyć się Unii w obecnym kształcie – to jest wszystko - oświadczył Korwin-Mikke. Dodał, że każdy z koalicjantów "mówi swoim głosem". Natomiast Braun uważa, że należy "pozbyć się Unii z Polski".

Braun w 2015 r. był bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Polski. Wśród 11 kandydatów zajął 8. miejsce z poparciem 0,83 proc. W drugiej turze wyborów prezydenckich Braun zadeklarował poparcie dla Andrzeja Dudy.