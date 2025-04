Kościół Słońca. Nowy Kościół zarejestrowany w Polsce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało zgodę na rejestrację w Polsce nowej wspólnoty religijnej. Kościół Słońca trafił do rejestru 25 lutego 2025 roku. Jest jednym z 176 związków wyznaniowych w Polsce. Większość z nich była zarejestrowana w latach 90., kiedy procedura była znacznie łatwiejsza niż obecnie. Aktualnie, by potrzebnych jest 100 podpisów potwierdzonych notarialnie. Proces rejestracji Kościoła Słońca trwał 3,5 roku.

Jak podaje "Rzeczpospolita", założycielami Kościoła Słońca są Alina Czyżewska i Paweł Nijakowski, którzy są znani z poglądów antyklerykalnych oraz propagowaniu idei świeckiego państwa. Celem jest sprowokowanie dyskusji na temat roli religii w Polsce.

Kościół Słońca - cele i misja

Kościół Słońca ma na celu wzbudzenie refleksji nad przywilejami religijnymi. Jego założyciele zamierzają interweniować w sprawach legislacyjnych dotyczących religii w Polsce. Już przesłali do MEN wniosek w sprawie nauczania religii Kościoła Słońca w szkołach.

Słońce, najbliższa nam gwiazda, jest potężnym i niezbędnym źródłem energii, które nieustannie ożywia naszą planetę. Jesteśmy cząstką Słońca na Ziemi. To z tej prawdy wynika nasza wielka odpowiedzialność za nasz Świat, który dzięki Słońcu istnieje - czytamy na stronie internetowej nowej wspólnoty wyznaniowej.

Wpisanie Kościoła Słońca do rejestru związków wyznaniowych daje mu niemal takie same przywileje jak innym dużym kościołom, np. Kościołowi Katolickiemu. Mowa m.in. o preferencjach podatkowych oraz dostępie do Funduszu Kościelnego, z którego finansowanie są składki emerytalne osób duchownych.