Astaldi pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii Dęblin – Lublin oraz linii Poznań - Leszno wygasły. Resort infrastruktury wezwał włoską firmę do wznowienia prac, ale wykonawca nie powrócił na place budów. Dlatego PKP PLK 2 października wezwały Astaldi wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach, tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin oraz linii Poznań – Wrocław. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.

Włoska firma zostawiła polskich podwykonawców z niezapłaconymi fakturami na ponad 100 milionów złotych. Zaległe należności postanowił uregulować główny zleceniodawca robót, PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jednak podwykonawcy twierdzą, że dług jest spłacany, ale nie wszystkim. Mimo że dopięli koniecznych formalności.

Wydawało się nam, że traktują nas poważnie. Mieliśmy donieść dokumenty, najpierw jedne, potem kolejne. Myśleliśmy, że idzie to w dobrą stronę. Natomiast po poniedziałkowym spotkaniu okazało się, że to wszystko jest niepotrzebne, bo oni i tak mają swoje zdanie na ten temat - mówi w rozmowie z TOK FM pan Andrzej, przedstawiciel firmy, która domaga się wypłaty prawie 7 milionów złotych.

Zaznacza jednak, że do blokady Centralnej Magistrali Kolejowej nie dojdzie, jeśli PKP do czwartku zrobi kolejne przelewy, albo chociaż podpisze oficjalne dokumenty.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", pismo w tej sprawie przedsiębiorcy wystosowali również do kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

W liście zapowiadają, że w proteście ma uczestniczyć 29 podwykonawców remontujących linię nr 7 i kilkunastu odpowiedzialnych za modernizację trasy E59. Akcja ma potrwać do czasu rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami rządu.