W poniedziałek w kraju należy spodziewać się do końca dnia dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu przejdą po południu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach można spodziewać się śniegu.

Temperatura maksymalna od 3 st. na zachodzie do 7 st. na wschodzie, w obszarach podgórskich - od 0 do 3 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 6 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, początkowo południowo-zachodni, później zachodni.

W nocy zachmurzenie również będzie duże, z możliwymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami śniegu z deszczem i śniegu. Temperatura spadnie poniżej zera, w obszarach podgórskich - nawet do -7 st. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje śnieżne.

Wtorek nie przywita nas lepsza pogodą. Zachmurzenie znów będzie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie od 0 do - 4 st. Wiatr będzie wiał w porywach do 65 km/h.

W Warszawie można spodziewać się przelotnych opadów śniegu i maksymalnie do 2 st. powyżej zera.