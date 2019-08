Jak poinformował dyrektor Krajowego Urzędu Zdrowia i Spraw Socjalnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego Heiko Will, zmarła należała do grupy ryzyka jako osoba o osłabionej odporności. Nie ujawnił, skąd pochodziła i gdzie odbyła fatalną kąpiel. Był to piąty zarejestrowany w bieżącym sezonie przypadek infekcji wywołanej przez przecinkowce.

Najbardziej znanymi przecinkowcami są bakterie cholery (Vibrio cholerae). Drobnoustroje szczepu Vibrio vulnificus mnożą się w wodzie morskiej w przyspieszonym tempie, gdy jej temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Dla ludzi zdrowych nie są groźne, mogą natomiast wywoływać stany chorobowe u starszych osób z obniżoną odpornością. Objawy to gorączka, dreszcze, biegunka i wysypka skórna z pęcherzami.

Nie planuje się zakazów kąpieli, gdyż przecinkowce występują wszędzie - zaznaczył Will.