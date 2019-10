Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, zwane też Polskim Nazaretem, zamieściło na swojej stronie internetowej w ogłoszeniach duszpasterskich zaproszenie na ostatnie nabożeństwo różańcowe, które przypada 31 października.

Po różańcu o godz. 18.00 – jak wynika z treści ogłoszenia – zaplanowano mszę św. z okazji uroczystości Wszystkich Świętych.

Zaapelowano, żeby w czwartek dzieci i młodzież przebrały się za świętych, ponieważ "będziemy wzywać i prosić naszych świętych o wstawiennictwo u Boga oraz obronę i opiekę nad naszym życiem" – poinformowano wiernych.

Jednocześnie kaliska bazylika przestrzega przed Halloween, nazywając go "niebezpiecznym festiwalem brzydoty dla ludzkiej duszy".

"To mroczne okultystyczne święto" – poinformowano w ogłoszeniu. "Nie należy ulegać modzie Halloween, to szczególny apel dla chrześcijańskich rodziców, by byli czujni. Diabeł nie żartuje. Pielęgnujmy u dzieci katolickie wychowanie" – zaapelowano do wiernych.