Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 37 lat, którzy pobili 58-latka za to, że nie chciał podwieźć ich do domu - poinformowała w środę KW Policji w Opolu. Napastnikom grozi do trzech lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w nocy poniedziałku na wtorek obok jednego z lokali w gminie Ozimek. Według ustaleń przybyłych na miejsce funkcjonariuszy, dwaj młodzi napastnicy pobili pod lokalem mężczyznę. Powodem była odmowa podwiezienia ich do pobliskiego miasta. Na podstawie rysopisów, policjanci rozpoczęli poszukiwania napastników. Niedaleko miejsca zdarzenia funkcjonariusze zobaczyli podejrzewanych, którzy na widok radiowozu zaczęli uciekać do pobliskiego lasu. Obydwaj zostali schwytani. Mężczyznom po jednodniowym pobycie w areszcie przedstawiono zarzut pobicia. Za takie przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.