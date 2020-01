Miłość do pojazdów terenowych i do pomagania - to łączy wszystkich którzy wzięli udział w rajdzie offroadowym w Zielonej Górze. W imprezie na 100-kilometrowej trasie wystartowało blisko 300 osób.

W punktach kontrolnych czekali wolontariusze WOŚP z puszkami. Rajd, tak jak wszystkie inne imprezy WOŚP, jest nastawiony na to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Są z nami wolontariusze, są z nami członkowie sztabu z Zielonej Góry. Jeśli chodzi o samochody, to mamy pełen przekrój od SUV-ów z napędów na cztery koła po prawdziwe terenówki - powiedział organizator rajdu Michał Rządzki.