4 marca 2018 r. wskutek wybuchu gazu zawaliła się część kamienicy na poznańskim Dębcu. Prokuratura ustaliła, że bezpośrednią przyczyną eksplozji było celowe odkręcenie przez Tomasza J. rury doprowadzającej gaz do kuchenki. W ruinach znaleziono ciała pięciu osób; rannych zostało ponad 20 mieszkańców kamienicy.

W środę Sąd Okręgowy w Poznaniu kontynuował proces przeciwko Tomaszowi J., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo żony Beaty J., znieważenie jej zwłok, a także zabójstwo czterech osób i usiłowanie zabójstwa 34 mieszkańców kamienicy poprzez doprowadzenie do wybuchu gazu. Tomasz J. został też oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego, w wyniku którego ciężkich obrażeń ciała doznał jego syn Kacper.

Do wypadku samochodowego doszło 1 stycznia 2018 r. w Plewiskach. Autem podróżował Tomasz J. z synem. Mężczyźnie w wyniku zdarzenia nic poważnego się nie stało, natomiast chłopiec przez długi czas przebywał w szpitalu; nie było go w domu w momencie katastrofy. Do wypadku samochodowego miało dojść krótko po tym, jak Beata J. oświadczyła mężowi, że od niego odchodzi. Kobieta miała mówić później, że mąż z zemsty próbował zabić ich syna. Po tym zdarzeniu Beata J. zerwała kontakt z mężem. W tym samym czasie miała też odnowić kontakt z dawnym znajomym i planowała wyjechać do niego za granicę.

W środę sąd przesłuchał m.in. świadków, którzy udzielali pomocy Tomaszowi J. i Kacprowi chwilę po wypadku samochodowym. Dariusz J., który ze swoją partnerką jako pierwszy podjechał na miejsce wypadku, wskazał, że droga, na której doszło do zdarzenia była "wąska, zadrzewiona i w mojej ocenie niebezpieczna". To był Nowy Rok, ok. godz. 15, ruch był bardzo mały. Na drodze nie było mokro, nic nie padało. Były raczej dobre warunki - dodał.

Jak tłumaczył, już ze znacznej odległości spostrzegł, że coś leży na drodze. W pierwszej chwili pomyślał, że to jakieś zwierzę lub coś innego. Jak podjechaliśmy bliżej, okazało się, że to była to cześć samochodu. Nie było śladów hamowania, wydawało się, jakby ten samochód wjechał prosto w drzewo – mówił.

Dodał, że obok pojazdu, na polu, znajdował się jeszcze dymiący silnik samochodu. Świadek - mechanik i kierowca z zawodu - podkreślił, że w jego ocenie duża odległość między silnikiem a samochodem sugerowała, że do zdarzenia musiało dojść z dużą prędkością.

Podszedłem do samochodu, mówiąc partnerce, by dzwoniła po pogotowie. Byliśmy w pierwszym samochodzie, który podjechał w to miejsce, ale zaraz podjechały też inne. Tego chłopca uwolniłem z pasów, bo się dusił. To znaczy to bardzo nieciekawie wyglądało, on tak jakby wisiał, a pas był zablokowany i go dociskał. Krzyknąłem, żeby mi partnerka podała nóż z samochodu, bo nie mogłem go początkowo wyrwać. Ale udało się, szarpiąc, odpiąć ten pas – mówił.

Zeznania składała także Agata G., partnerka Dariusza J. Kobieta również wskazała, że na drodze nie było widać żadnych śladów hamowania pojazdu.

Jedną z pierwszych osób, która pojawiła się na miejscu wypadku, był kardiochirurg Karol B. Mężczyzna udzielał pomocy uczestnikom wypadku. Podszedłem do kierowcy samochodu. Nie był w stanie powiedzieć co się stało, miał lekko przymknięte oczy. Zapytałem go o imię. Powiedział, że ma na imię Tomasz. (…) Następnie przy pomocy jednego ze świadków wynieśliśmy kierowcę samochodu i poprosiłem, żeby świadkowie się nim zajęli, bo jego stan był na tyle dobry, że mogłem zając się drugim członkiem wypadku. Pasażerem tego samochodu było kilkunastoletnie dziecko, kontakt z nim był utrudniony. Dziecko wydawało tylko nieskładne jęki, nie był w stanie powiedzieć, co go boli – mówił świadek.

Karol B. zaznaczył, że już z obrażeń, jakie mógł wtedy stwierdzić, zorientował się, że urazy, jakich doznał chłopiec były ciężkie. "Przeniosłem dziecko w miejsce bezpieczne i rozpocząłem podstawowe czynności ratunkowe, które mogłem wykonać. Wtedy akurat przyleciał helikopter ratunkowy. Tak się składa, że znam lekarza pracującego w lotniczym pogotowiu ratunkowym, więc razem przystąpiliśmy do czynności ratunkowych" – powiedział.

Dodał, że uczestnicy wypadku mieli zapięte pasy, ale pasy, którymi było przypięte dziecko były przesunięte na nogi. W mojej ocenie wyglądało to tak, jakby siła samego uderzenia spowodowała przesunięcie tego pasa w stronę nóg - mówił.

Na temat wypadku zeznawała także Lidia Ż., znajoma Beaty J. Kobieta mówiła w sądzie, że Beata była bardzo powściągliwa w wyrażaniu swoich uczyć i mówienia o swoim życiu prywatnym. Według mojej wiedzy przygotowywała się do rozwodu. Nie była zadowolona z małżeństwa. Mówiła, że są wielce niedobraną parą i że jej mąż jest nerwowy, że drobnostka potrafi go wyprowadzić z równowagi. W mojej ocenie Beata starała się nie denerwować swojego męża, bo mówiła, że był bardzo nadpobudliwy.

Lidia Ż. dodała, że po wypadku Kacpra, podczas którejś z rozmów Beata J. mówiła jej, że ma podejrzenia co do tego, że celowym sprawcą tego zdarzenia był jej mąż i będzie składała, lub już złożyła zawiadomienie w tej sprawie (…) Beata mówiła mi, że Tomasz miał jej powiedzieć, że jej poodbiera mnóstwo rzeczy, które kocha – zaznaczyła kobieta.

W trakcie poprzedniej rozprawy kurator sądowa Kacpra J. adw. Barbara Szubert złożyła wniosek o rozważenie przez sąd zmiany kwalifikacji prawnej jednego z zarzucanych Tomaszowi J. czynów, czyli zmiany kwalifikacji ze spowodowania wypadku samochodowego – na usiłowanie zabójstwa syna.

Kolejna rozprawa odbędzie się 22 stycznia.