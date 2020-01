W niedzielę odbywał się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W gminie Męcinka w pow. jaworskim na Dolnym Śląsku w jego ramach odbył się m.in. pokaz tańca na rurze. W internecie pojawił się film przedstawiający kobietę tańczącą na rurze i obserwujące ją małe dzieci i osoby dorosłe.

Szefowa sztabu WOŚP w Męcince Katarzyna Roman-Cwynar powiedziała PAP, że pole dance jest formą akrobatyki, a w październiku 2017 r. został oficjalnie uznany przez Zgromadzenie Generalne Międzynarodowych Federacji Sportowych za dyscyplinę sportową. Jak dodała, jest szansa na to, że będzie to dyscyplina olimpijska. W jej ocenie, występ tancerki w Męcince został bardzo dobrze odebrany przez publiczność.

Roman-Cwynar poinformowała, że w ramach finału WOŚP odbywały się przez niemal cały dzień różne występy. W programie były m.in. pokaz tresury psów ratowniczych GOPR, występy dzieci z lokalnych szkół, występ iluzjonisty czy pokaz tańca orientalnego - powiedziała.

Także wójt gminy Męcinka Mirosław Brzozowski ocenił w rozmowie z PAP, że występ wzbudził pozytywne emocje. Brałem udział w tej imprezie od początku do końca, również w tym czasie, kiedy odbywał się ten pokaz, i nie zauważyłem, żeby to wzbudzało jakiekolwiek negatywne emocje. Były tam osoby i starsze, i młodsze, co chwilę pojawiały się oklaski - powiedział wójt.