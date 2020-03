Akt oskarżenia przeciwko członkom tzw. grupy ożarowskiej do Sądu Okręgowego w Warszawie skierował Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Wśród oskarżonych jest Piotr S., który uważany jest za lidera grupy zarzucono między innymi kierowanie grupą przestępczą oraz dwanaście innych zarzutów. - Najpoważniejsze z nich dotyczą usiłowania w 1994 r. w Warszawie pozbawienia życia małoletniego Krzysztofa U., przy użyciu noża oraz podżegania ustalonej osoby w 2005 r. do dokonania zabójstwa Krzysztofa U. Ponadto prokurator oskarżył Piotra S. o podżeganie oraz wydania polecenia zabójstwa Mariusza C. ps. Student, w wyniku czego z 16/17 lutego 2004 r. doszło do zabójstwa. Pozostałe czyny dotyczą przestępstw narkotykowych oraz posiadania broni palnej - wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Piotrowi S. za zarzucane mu czyny może grozić dożywocie.

- Ponadto prokurator oskarżył Mariusza S. ps. Baton o dokonanie zabójstwa Mariusza C. ps. Student oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym określanej, jako "grupa ożarowska". Kolejny zarzut dotyczy uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Natomiast Paweł K. ps. Kukieł został oskarżony o pomocnictwo w dokonaniu zabójstwa Mariusza C. ps. Student - dodała.

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej zaznaczyła, że przedstawienie zarzutów i wyjaśnienie okoliczności licznych zbrodni sprzed lat było możliwe dzięki wyjaśnieniom złożonym przez skruszonego byłego członka grupy. - Przyznał się on do przedstawionych mu w śledztwie zarzutów i zadeklarował wolę złożenia wyjaśnień. Ujawnił prokuratorom informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw, istotne okoliczności ich popełnienia oraz inne osoby współdziałające. W grupie ożarowskiej zajmował się on handlem narkotykami, pobiciami i wymuszaniem haraczy. Jak wynika z ustaleń śledztwa, grupą ożarowską kierował, znany organom ścigania, Piotr S. - podkreśliła.