Projekt taniej i prostej w wykonaniu maseczki ochronnej, która odpowiednio przylega do twarzy powstał w jednej z poznańskich agencji marketingowych. Jak podają pomysłodawcy, by stworzyć maseczkę potrzeba kartki papieru formatu A4, dwóch gumek recepturek i zszywacza lub spinaczy. Przygotowanie zabiera około trzech minut i nie powinno być wyzwaniem nawet dla osób, które od dawna nie miały do czynienia z pracami ręcznymi.

Autorzy projektu podkreślają, że maseczka jest niemal bezkosztowa i przyjazna środowisku; po jej użyciu papier można wyrzucić a gumki i spinacze – po oczyszczeniu – ponownie wykorzystać. Szablon i film instruktażowy już trafiły do sieci; jak zapewniają twórcy maseczki – film cieszy się dużą popularnością.

W ubiegłym tygodniu do wykonywania maseczek z papieru zachęcała Agata Kornhauser-Duda; na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiła się instrukcja wykonania jednorazowej, papierowej maseczki ochronnej, przygotowanej przez krakowską ASP. Schemat opracowała dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska. Przedstawiciele poznańskiej agencji zapewnili, że jej projekt jest jeszcze prostszy, niż ten z Krakowa.