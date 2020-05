Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

W środę zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, rano liczne rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju, a zwłaszcza na południowym wschodzie, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Pod koniec dnia deszcz może pojawić się na Pomorzu Zachodnim. Temperatura maksymalna od 17 st. do 21 st., chłodniej nad morzem i w dolinach karpackich: od 15 st. od 17 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie zanikające burze. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 7 st. do 10 st., chłodniej w dolinach górskich, od 4 st. do 7 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Bez opadów na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 15 st. do 20 st., chłodniej nad morzem i w dolinach karpackich: od 10 st. od 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 9 st. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Porywy wiatru do 50 km/h.