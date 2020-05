Polska jest pomiędzy wspomnianym niżem i wyżem, w masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

W piątek na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich miejscami burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, w szczytowych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej 5 cm. Temperatura maksymalna od 16 st. do 20 st.; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 11 st. do 15 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, w porywach na wschodzie i północy oraz Tatrach do 60 km/h, z kierunków północnych. W szczytowych partiach Tatr zmiecie i zawieje śnieżne.

W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. Wysoko w Tatrach śnieg. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura minimalna od 3 st. do 7 st., cieplej nad morzem i na wschodzie kraju od 8 st. do 10 st., najchłodniej na Przedgórzu Sudeckim od -1 st. do 0 st. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i północny. W Tatrach porywy do 65 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże na południowym wschodzie miejscami całkowite, jedynie na północnym zachodzie kraju większe przejaśnienia. Opady deszczu, na południu i wschodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. W szczytowych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej 12 cm. Temperatura maksymalna od 13 st. do 18 st., nieco chłodniej na południowym wschodzie oraz w kotlinach górskich od 8 st. do 12 st. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, z kierunków północnych. W Tatrach porywy do 70 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna około 19 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północny.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna około 10 st. Wiatr umiarkowany, północny.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Temperatura maksymalna około 15 st. Wiatr umiarkowany, północny.