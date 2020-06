Jak podał IMGW, burze i burze z gradem mogą wystąpić w województwach: mazowieckim, podlaskim, części warmińsko-mazurskiego, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, opolskim i części dolnośląskiego. Dla tych województw prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu wynoszącymi od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Na terenach tych miejscami może też spaść grad. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

Tymczasem, jak podaje "Dziennik Zachodni" nad Śląskiem pojawiła się trąba powietrzna. Burza w Kaniowie w okolicach Bielska-Białej zerwała dachy z 22 domów. Na szczęście, jak informują strażacy, w zdarzeniu ucierpiały tylko budynki, nikt nie został ranny.