Jak podaje IMWG, przeważający obszar Europy znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, jedynie Półwysep Skandynawski znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad Morzem Norweskim.

Polska jest w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia, znajdującym się nad Europą środkową, w zasięgu ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z niżem u wybrzeży Morza Białego. Nad Polskę nadal napływa powietrze polarne morskie - cieplejsze i wilgotne nad wschodnią połowę kraju, nieco chłodniejsze nad połowę zachodnią.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 997 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna na zachodzie, południu i w centrum kraju od 21 st.C do 24 st.C, na pozostałym obszarze od 24 st.C do 27 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Za wyjątkiem północno-zachodniej części kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Na Podlasiu nad ranem krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 11 st.C, 14 st.C na zachodzie do 14 st.C, 16 st.C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, w czasie burz w porywach do 70 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 21 st.C na zachodzie, 24 st.C w centrum, do 29 st.C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, w czasie burz w porywach do 75 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór z rozpogodzeniami. Słabe, przelotne opady deszczu. Niewielkie prawdopodobieństwo burz, wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 26 st.C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, w czasie ewentualnych burz w porywach do 70 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna 16 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni stopniowo skręcający na południowo-wschodni. W czasie ewentualnych burz porywy wiatru do 75 km/h.

W czwartek w stolicy duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 27 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.