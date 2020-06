Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 995 hPa i będzie powoli rosnąć.

W piątek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie z rozpogodzeniami. Burze z przelotnymi opadami deszczu oraz gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C w pasie od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie, od 25°C do 28°C na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej na obszarach górskich oraz lokalnie nad morzem, od 16°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, na północy i wschodzie kraju z kierunków wschodnich, w czasie burz w porywach do 90 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie przeważnie duże, tylko na północnym wschodzie rozpogodzenia. Na zachodzie słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze, początkowo lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Nad ranem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 14°C do 18°C, chłodniej na obszarach górskich 11°C, 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, tylko na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 18°C do 22°C, cieplej na północnym wschodzie i wschodzie od 23°C do 27°C. Na Podhalu oraz lokalnie nad morzem, od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, tylko na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze z gradem. Suma opadów deszczu w burzach do 40 mm. Temperatura maksymalna około 27°C. Wiatr na ogół słaby, w czasie burz w porywach do 80 km/h, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów deszczu w burzach do 20 mm. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna 18°C. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów deszczu w burzach do 30 mm. Temperatura maksymalna 25°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.