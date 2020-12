Jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, ze wstępnych ustaleń wynika, że 57-latka wyszła z domu z psem z osiedla Teofilów ok. godz. 18. Ok. godz. 19.3O błąkające się zwierzę odnalazły przygodne osoby, które udały się z psem do weterynarza. Po czipie odnaleziono miejsce zamieszkania jego właścicieli.

W mieszkaniu był mąż kobiety, który jak się okazało, zgłosił już policji zaginięcie żony. Rozpoczęto poszukiwania. Jak poinformował Kopania ciało 57-latki odnaleziono ok. godz. 5 rano w Parku na Zdrowiu, pomiędzy al. Unii a ul. Konstantynowską. Było przykryte liśćmi.

Zdaniem prokuratury prawdopodobnie doszło do zbrodni zabójstwa. Trwają poszukiwania sprawcy.

Śledczy proszą osoby, które może coś widziały, posiadają wiedzę, która może pomóc w wyjaśnieniu sprawy o kontakt z policją.