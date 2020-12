Jak przekazała PAP w niedzielę Edyta Machnik z komendy policji w Kutnie, do rozboju doszło na ul. Poznańskiej w Krośniewicach.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 75-letnia kobieta robiła zakupy we wczesnych godzinach porannych. Gdy wracała do domu, przed swoją posesją została zaatakowana przez dwóch mężczyzn, którzy założyli jej kaptur na głowę, wepchnęli do rowu, a następnie, uderzając kilkukrotnie po głowie, zabrali torebkę z pieniędzmi oraz zakupy. Napastnicy uciekli. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń - zrelacjonowała rzeczniczka kutnowskiej policji.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Komisariatu Policji w Krośniewicach przy wsparciu kolegów z Wydziału Kryminalnego z kutnowskiej komendy natychmiast przystąpili do pracy i dzięki skrupulatnej analizie zebranych materiałów, jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzewanych mężczyzn. Byli to mieszkańcy powiatu kolskiego w wieku 20 i 23 lat; w trakcie zatrzymania obaj byli nietrzeźwi.

Zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Usłyszeli już zarzuty rozboju, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. 25 grudnia na wniosek Prokuratora Rejonowego w Łęczycy Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.