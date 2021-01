W stołecznej Elektrociepłowni Żerań doszło w czwartek do awarii, skutkującej zakłóceniami w produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej w 10 warszawskich dzielnicach.

W czwartek, 14 stycznia, ok. godz. 18.00 doszło do awarii w części elektrycznej zakładu, która spowodowała wyłączenie wszystkich urządzeń produkcyjnych - przekazała w piątek PAP dyrektor Departament Komunikacji i Promocji PGNiG Termika Barbara Gorzelak.

Jak dodała, około godziny 20. stopniowo rozpoczęło się podnoszenie parametrów wody sieciowej.

"Trwają prace nad przywróceniem pełnej wydajności pracy zakładu"

O godz. 6 nad ranem, 15 stycznia, temperatura wyjściowa wody sieciowej wyniosła 95 st. i nie osiągnęła jeszcze wymaganej wielkości. Trwają prace nad przywróceniem pełnej wydajności pracy zakładu. Pełną moc EC Żerań powinna osiągnąć w ciągu kilku najbliższych godzin - przekazała Gorzelak.

Dodała, że PGNiG Termika "ustala dokładne przyczyny tej awarii".

Dla dużej części mieszkańców Warszawy czwartkowa awaria nie powinna była być odczuwalna - zaznaczyła.

W czwartek ok. 20. komunikat o zakłóceniach w dostawach ciepła w dzielnicach: Białołęka, Bródno, Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola i Bemowo umieściła na swojej stronie firma Veolia. Jak mówiła wówczas PAP rzeczniczka Veolii Aleksandra Żurada, zakłócenia w dostawach mogą skutkować obniżoną temperaturą i niższym ciśnieniem ciepłej wody.

Elektrociepłownia Żerań jest druga co do wielkości, po Elektrociepłowni Siekierki, pod względem ilości wytwarzanego ciepła dla mieszkańców Warszawy. Działa od 1954 r. Elektrociepłownia należy do spółki PGNiG Termika.