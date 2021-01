Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejowego w Łukowie – powiedział w piątek PAP Grzegorz Kwit szef Prokuratury Rejonowej w Puławach, która prowadziła postępowanie w tej sprawie.

Siostrze Sylwii Marii J. prokurator zarzuca psychiczne i fizyczne znęcanie się nad ośmiorgiem dzieci w przedszkolu. Siostra miała na dzieci krzyczeć, szarpać je, ciągnąć za nadgarstki, miało dochodzić do zaklejania ust taśmą, wiązania rąk i nóg, miała też za karę zamykać je w ciemnym pomieszczeniu, gdzie przechowywano sprzęt. U jednej dziewczynki miała spowodować naderwanie ucha, o innego chłopca - obrażenia w postaci siniaków. Do znęcania się, według ustaleń prokuratury, dochodziło w okresie od września 2018 r. do października 2019 r.

Oskarżona zakonnica nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Jak poinformował Kwit, kobieta złożyła w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Twierdziła, że prawidłowo sprawowała opiekę nad dziećmi, zaprzeczyła jakoby stosowała wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną. Z jej wyjaśnień wynika, że jeśli doszło do sytuacji, w której jakieś dziecko uderzyła, to było to niechcący.

Kwit powiedział, że kiedy prokuratura otrzymała materiały do prowadzenia śledztwa, siostra Sylwia Maria J. została już odsunięta od pracy w przedszkolu i nie ma kontaktu z dziećmi.

Wobec zakonnicy toczy się też postepowanie dyscyplinarne, wszczęte przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy wojewodzie lubelskim, po tym jak do Kuratorium Oświaty wpłynęły skargi na siostrę od rodziców dzieci.