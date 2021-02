Od niedawna oboje byli poszukiwani Europejskimi Nakazami Aresztowania, ale ostatecznie zostali zatrzymani w Katowicach, po powrocie do Polski.

List gończy

Od maja 2019 r. para poszukiwana była listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Myszkowie. Początkowo sprawę prowadzili mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, natomiast w lipcu ubiegłego roku w poszukiwania włączyli się policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, określani mianem "łowców głów".

"38-latka oraz jej 45-letni partner, chcąc uniknąć kary za wykorzystywanie seksualne małoletniego, kilkukrotnie zmieniali miejsce pobytu. Jak ustalili policjanci, przez pewien czas poszukiwani przebywali w Niemczech, dlatego też w lutym tego roku Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał za nimi Europejskie Nakazy Aresztowania" - opisuje komenda wojewódzka w Katowicach.

Kolejny sukces "łowców głów"

Śląscy kryminalni wpadli na trop pary, która, jak się okazało, wróciła do Polski. Policjanci namierzyli mieszkanie, które wynajmowali poszukiwani. 45-latek został zatrzymany przed blokiem na ul. Kściuczyka w Katowicach - jak opisują policjanci - był kompletnie zaskoczony. Jego partnerka chwilę później została wyprowadzona z mieszkania, które wspólnie zajmowali. Oboje trafili do zakładów karnych, gdzie spędzą najbliższych kilka lat.

To kolejne zakończone sukcesem działania śląskich "łowców głów" w ostatnim czasie tygodniach. Niedawno wspólnie z oficerami KGP doprowadzili do zatrzymania w Holandii 21-latka z Częstochowy, poszukiwanego trzema listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania za usiłowanie zabójstwa, uszkodzenie ciała oraz przestępstwo przeciwko mieniu. W ubiegłym tygodniu mężczyzna został aresztowany przez holenderski sąd, trwa procedura zmierzająca do wydania go stronie polskiej.