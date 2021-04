Według danych opublikowanych na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z soboty na niedzielę na większości kraju może dojść do przymrozków. Przy gruncie miejscowo temperatura może spaść do -7 stopni C.

Reklama

Alert dla większości kraju

Alert meteorologiczny dotyczy większości kraju, za wyjątkiem północno-wschodniej części Polski w okolicach Olsztyna i Białegostoku. Od Częstochowy w kierunku południowo-wschodniej granicy kraju przewidywane są także oblodzenia dróg i chodników. W terenach górskich, m.in. w powiecie żywieckim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, spodziewane są opady śniegu.

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej, prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków szacowane jest na 70-90 procent, w zależności od regionu. Zjawisko meteorologiczne może pojawić się w sobotę przed północą i trwać do godziny 8 w niedzielę.