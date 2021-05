Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że w szpitalach przebywa 22 415 chorych z COVID-19, a 2723 z nich jest podłączonych do respiratorów. To o ponad 5,7 tys. hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

W sumie dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 42 377 łóżek i 4360 respiratorów.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował w piątek, że w tygodniu po majówce stan łóżek dla pacjentów z COVID-19 ma być niższy niż 40 tys. To jest skorelowane z ogłoszeniem przez NFZ wycofania rekomendacji, co do wstrzymania zabiegów planowych(...), więc od 4 maja chcemy, by w całym kraju, we wszystkich szpitalach, powróciły zabiegi planowe, dlatego musimy korelować z tym przywracanie łóżek dla pacjentów z pozostałych zakresów - podkreślił.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 6469 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 423 chorych osób.

Od czasu wykrycia pierwszego przypadku choroby COVID-19 w Polsce, czyli od 4 marca 2020 r., zdiagnozowano ją u 2 798 617 osób, z których 67 924 zmarły.