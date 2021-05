Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2021

Zaangażuj się!

1. Pobierz tegoroczną wizytówkę akcji - kartkę elektroniczną Dnia Bez Śmiecenia, z naszego FB www.facebook.com/dzienbezsmiecenia albo ze strony www.dzienbezsmiecenia.pl i przekazuj ją dalej – do przyjaciół, rodziny, znajomych i nieznajomych.

2. Udostępnij kartkę u siebie na fanpage’u i zachęcaj do tego znajomych.

3. Wejdź na nasz fanpage na facebooku www.facebook.com/dzienbezsmiecenia, polub go i dołącz do wydarzenia oraz zachęcaj do tego znajomych. Obserwuj nasz profil na Instagramie.

4. Wejdź na nasz kanał na YouTube „Dzień Bez Śmiecenia”, skopiuj link do filmu na stronie głównej (lub wybierz dowolny z czterech najnowszych filmików, w zależności od swoich preferencji), przekaż go jak największej liczbie osób, udostępnij na swoim fanpage’u na facebooku, lub gdziekolwiek uznasz za słuszne.

5. Zorganizuj w swoim miejscu pracy, wspólnie z przyjaciółmi w bezpiecznej formule działania (konkurs, aktywność), które będą związane z tematyką Dnia Bez Śmiecenia. Oznacz je hasztagiem #WidzęWięcej i/lub #dzienbezsmiecenia lub wyślij do nas. Jeżeli potrzebujesz wsparcia – napisz do nas, a udzielimy potrzebnych informacji kontakt@dzienbezsmiecenia.pl

6. Pobierz darmowe materiały edukacyjne ze strony www.dzienbezsmiecenia.pl

7. Weź udział w konkursach! Już od 11 maja zapraszamy do udziału w konkursach z nagrodami, korzystania z praktycznej wiedzy i angażowania się we wspaniałą społeczność eko-świadomych.

8. Wszystkie swoje aktywności oznacz hasztagiem #WidzęWięcej i/lub #dzienbezsmiecenia.

9. A najważniejsze – zrób odpadowy rachunek sumienia! Czy zawsze wrzucasz odpady do odpowiedniego pojemnika? Czy segregacja jest dla Ciebie już nawykiem? Spójrz z boku i zobacz więcej!

„To, jak będzie wyglądało nasze środowisko za kilka, kilkanaście lat, ile odpadów zostanie wygenerowanych, a następnie poddanych recyklingowi, a ile wyląduje w rowach, czy na składowiskach; czy pozwolimy odpadom przeistoczyć się w przydatne lub atrakcyjne dla oka przedmioty, czy, przeciwnie, pozwolimy im zanieczyszczać powietrze i ląd – zależy tylko od nas i od tego, czy spojrzymy szerzej na otaczającą nas na co dzień przestrzeń” - mówi Michał Mikołajczyk, prokurent Rekopolu, współtwórca kampanii.

W 2020 roku aż 37% Polaków uważało, że to my – ludzie, mamy najbardziej niszczący wpływ na środowiska, a 40% z nas uznaje problem zanieczyszczenia środowiska odpadami za jedno z największych wyzwań środowiskowych we współczesnym świecie.

Kiedy zaczynaliśmy naszą kampanię w 2007 roku w Polsce zebrano 10 083 tys. ton odpadów komunalnych, w 2019 roku - 12 753 tys. ton, ale podczas kiedy w 2007 roku było to 513 tys. ton zebranych selektywnie to w 2019 już 3 977 tys. ton, co świadczy o wzroście jeszcze nie wystarczającym ale już zauważalnym, gdzie kampania Dzień Bez Śmiecenia ma też swój udział.

Niemały wpływ na to, mają również działania gmin i przedsiębiorców, którzy ze względu na szczegółowe wytyczne legislacyjne są zobowiązani do osiągania rosnących poziomów recyklingu odpadów poszczególnych frakcji. Dlatego nie tylko owe obowiązki realizują, lecz także bardzo aktywnie włączają się w szerokie działania edukacyjne, takie jak Dzień bez Śmiecenia.

Od początku kampanii Dzień Bez Śmiecenia powstało, kilkadziesiąt przydatnych materiałów edukacyjnych, takich jak infografiki, tablice informacyjne, filmy, quizy, krzyżówki oraz 15 kartek elektronicznych, które dotarły do ponad 1 100 000 odbiorców, w działania zaangażowało się ponad 1 120 000 osób. W każdym roku o akcji dowiadywało się ponad 2 000 000 odbiorców, zebraliśmy prawie 5 300 fanów na Facebooku, a zasięg niektórych postów osiągał poziom nawet 40 600 użytkowników,. Również nasi Partnerzy podejmowali w tym dniu przeróżne działania: prowadzono warsztaty edukacyjne, szkolenia, konkursy, gry terenowe. sprzątano tereny, organizowano pikniki i ekofestyny. Współpracowali z nami influenserzy i ambasadorzy.

W tym roku szczególnie zachęcamy do pobierania bezpłatnych materiałów edukacyjnych ze strony www.dzienbezsmiecenia.pl, fanpage’a na facebooku www.facebook.com/dzienbezsmiecenia i udostępniania ich jak najszerszemu gronu swoich przyjaciół i znajomych. Zajrzyjcie na nasz profil na Instagramie www.instagram.com/dzienbezsmiecenia365/!

Wspólnie zachęcajmy do włączenia się do akcji i w efekcie do #WidzeniaWięcej. To, co powinniśmy robić na co dzień , naprawdę nie wymaga wiele wysiłku, a tylko wspólnie budując świadomość i wiedzę coraz większej liczby osób, uda nam się osiągnąć ostateczny cel. Segregując, wspólnie zamieńmy odpady ze śmieci, w cenne surowce!

Więcej informacji: www.dzienbezsmiecenia.pl, www.facebook.com/dzienbezsmiecenia www.instagram.com/dzienbezsmiecenia365/